Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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02.10.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag auf Höhenflug
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 5,2 Prozent auf 93,30 CHF.
Das Papier von Sensirion konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,2 Prozent auf 93,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 89,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20'346 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,50 CHF an. 0,21 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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