Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag auf Höhenflug

Das Papier von Sensirion konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,2 Prozent auf 93,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 89,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20'346 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,50 CHF an. 0,21 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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