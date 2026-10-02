Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 90,70 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 91,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 11'811 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 91,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 0,88 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 83,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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