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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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02.09.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Sensirion zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 77,90 CHF.

Sensirion
76.09 CHF -1.78%
Kaufen Verkaufen

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 77,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'145 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sensirion-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 887 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 14,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 57,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,13 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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