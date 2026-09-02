Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochnachmittag billiger

Um 16:28 Uhr rutschte die Sensirion-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 75,90 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'153 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 75,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,30 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 5'217 Aktien.

Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,13 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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