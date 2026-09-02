Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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02.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 76,00 CHF.
Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 76,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 75,00 CHF. Bei 76,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'818 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 53,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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