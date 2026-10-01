Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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01.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 87,40 CHF.
Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 87,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'456 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sensirion-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,70 CHF zu. Bei 87,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'595 Stück.
Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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