Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 88,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 89,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,50 CHF. Bisher wurden heute 13'364 Sensirion-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 89,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 1,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 43,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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