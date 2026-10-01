Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 88,10 CHF nach oben.
Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 88,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 89,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,50 CHF. Bisher wurden heute 13'364 Sensirion-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 89,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 1,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 43,81 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
01.10.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Medienmitteilung: Sensirion auf Platz 3 der 100 innovativsten Unternehmen der Schweiz 2027 (EQS Group)
|
29.09.26
|Media Release: Sensirion ranks third among the top 100 most innovative companies in Switzerland in 2027 (EQS Group)
|
25.09.26
|SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)