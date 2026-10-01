Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Sensirion-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 88,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Bei 89,00 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'794 Sensirion-Aktien.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 44,07 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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