Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Sensirion-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 79,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Sensirion-Aktie bis auf 79,40 CHF. Bei 81,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 1'209 Stück.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,22 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 60,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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