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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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01.09.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit Verlusten

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 77,00 CHF.

Sensirion
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Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,9 Prozent auf 77,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 76,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'001 Sensirion-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,71 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,71 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,13 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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