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ETF Sparplan
02.11.2026 06:37:01

Sensient Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sensient Technologies hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.13 USD gegenüber 0.870 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sensient Technologies 455.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 412.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:55 SMI setzt Höhenflug fort
08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste zum Monatsende
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29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’174.03 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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