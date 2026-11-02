Sensient Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sensient Technologies hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.13 USD gegenüber 0.870 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sensient Technologies 455.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 412.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch