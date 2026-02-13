Sensient Technologies CorpShs Aktie 1143374 / US81725T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.02.2026 13:02:44
Sensient Technologies Corp Reveals Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $25.48 million, or $0.60 per share. This compares with $30.104 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $30.63 million or $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $393.45 million from $376.42 million last year.
Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.48 Mln. vs. $30.104 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.71 last year. -Revenue: $393.45 Mln vs. $376.42 Mln last year.
Nachrichten zu Sensient Technologies CorpShs
|
30.10.25
|Ausblick: Sensient Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Sensient Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)