Senshukai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Senshukai hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Senshukai 10.65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.45 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch