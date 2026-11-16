Senshu Ikeda legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Senshu Ikeda hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17.26 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.58 Prozent auf 30.70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch