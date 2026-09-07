Senshu Electric: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Senshu Electric hat sich am 04.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 162.71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 89.57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44.77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch