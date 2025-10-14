|
Sensex, Nifty Struggle For Direction; IT Stocks Lead Gains
(RTTNews) - Indian shares struggled for direction on Tuesday, tracking mostly weak cues from other Asian markets.
The benchmark BSE Sensex was up 9 points at 82,336 in early trade while the broader NSE Nifty index was little changed at 25,227.
HCL Technologies rallied 1.6 percent after reporting a 5 percent sequential rise and an 11 percent year-on-year increase in revenue for the September quarter.
Tech Mahindra gained 1.5 percent ahead of its quarterly earnings release.
Anand Rathi Wealth soared 4.7 percent on reporting 30 percent growth in Q2 consolidated net profit.
KEC International surged 1.7 percent on securing new Transmission and Distribution project orders worth Rs. 1,174 crore across India and the Middle East.
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
