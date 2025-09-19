Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’049 0.4%  SPI 16’750 0.3%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’675 1.4%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’457 1.6%  Gold 3’661 0.5%  Bitcoin 92’847 0.0%  Dollar 0.7930 0.1%  Öl 67.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nestlé-Aktie: In Polen wegen Kritik zu Slogans auf Wasserflaschen verklagt
So lässt sich beim Online-Shopping bares Geld sparen
Täuschende Charts: So können verzerrte Darstellungen Anleger in die Irre führen
FMC-Aktie im Fokus: Stärkung der Value-Based-Care-Sparte
Mikron-Aktie: Neuer Lizenzvertrag mit der United Grinding
Suche...
Plus500 Depot
19.09.2025 06:42:29

Sensex, Nifty Open Lower After Three Days Of Gains

(RTTNews) - Indian shares traded lower on Friday due to profit taking after recent gains supported by GST reforms and encouraging progress in India-U.S. trade discussions.

The benchmark BSE Sensex was down 398 points, or half a percent, at 82,615 in early trade, snapping a three-day winning streak. The broader NSE Nifty index fell 118 points, or half a percent, to 25,305.

Among the prominent decliners, Reliance Industries, Power Grid Corp, UltraTech Cement, HCL Technologies, Infosys, ICICI Bank and Titan Company all were down around 1 percent.

One Mobikwik Systems declined 1.4 percent after confirming that a technical glitch has led to unauthorized payouts.

Adani Enterprises surged 4 percent, Adani Ports rallied 2.1 percent and Adani Power jumped 7.3 percent after SEBI's investigation found no evidence that the diversified group used related parties to channel funds into its listed companies.

Vedanta gained 1 percent after it has been declared the preferred bidder for the Punnam Manganese block by the Andhra Pradesh Government.

Texmaco Rail and Engineering climbed 2.2 percent on securing an order worth Rs 86.85 crore from UltraTech Cement.

John Cockerill India added 2.6 percent after receiving a major contract from Tata Steel.

JSW Energy advanced 1.5 percent after its subsidiary JSW Neo Energy agreed to acquire 150 MW hydro project in Himacha Pradesh for Rs. 1,728 crore.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18.09.25 Logo WHS Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg - Kostenloser Livestream aus Zürich morgen ab 16:00 Uhr
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
18.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Regenerative Energie – Voll konkurrenzfähig/Ölmarkt – Interessante Konstellation
18.09.25 Marktüberblick: SAP nach Analystenkommentar gesucht
18.09.25 SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet
18.09.25 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
17.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’529.25 19.78 S90BBU
Short 12’803.09 13.63 S2S3KU
Short 13’286.54 8.81 BTTSBU
SMI-Kurs: 12’049.13 18.09.2025 17:31:53
Long 11’535.76 19.15 BXGS2U
Long 11’288.51 13.87 B1SSKU
Long 10’791.30 8.84 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Intel-Aktie haussiert: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Plug Power-Aktie mit Gewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
IonQ-Aktie im Höhenflug: Kooperation mit US-Energieministerium treibt Quantentechnologie fürs All - D-Wave-Aktie profitiert
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
Nach Fed-Zinssenkung: SMI schliesst über 12'000-Punkte-Marke -- DAX letztlich klar im Plus -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen zum Handelsende uneinheitlich
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}