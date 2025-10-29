|
29.10.2025 05:18:49
Sensex, Nifty Modestly Higher In Lackluster Trade
(RTTNews) - Indian shares opened on a positive note Wednesday due to Fed rate cut expectations and signs of easing U.S.-China trade tensions.
The upside remained capped ahead of the Federal Reserve's interest rate decision later in the day, a barrage of big U.S. tech earnings due this week and Thursday's high stakes meeting between U.S. President Donald Trump and his counterpart Xi Jinping.
The benchmark BSE Sensex was up 116 points, or 0.1 percent, at 84,744 in early trade while the broader NSE Nifty index edged up by 0.2 percent, to 25,976.
Larsen & Toubro, Hindustan Petroleum and Coal India all rose about 1 percent ahead of their earnings results.
Metal stocks extended recent gains, with SAIL climbing nearly 4 percent as domestic brokerage firm InCred Equities upgraded its rating on the stock.
Adani Green Energy rallied 3 percent on reporting a 25 percent increase in Q2 profit.
Oil India added 1 percent after it signed a pact with BPCL and Numaligarh Refinery to drive expansion in refining, petrochemicals, and logistics infrastructure.
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefrot -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich gewinnt -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckte am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegte. An den US-Börsen waren am Dienstag Gewinne zu sehen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.