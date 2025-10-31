|
31.10.2025 05:28:57
Sensex, Nifty Modestly Higher In Early Trade
(RTTNews) - Indian shares were slightly higher on Friday despite mixed cues from global markets. The benchmark BSE Sensex was up 180 points, or 0.2 percent, at 84,583 in early trade, while the broader NSE Nifty index edged up by 38 points, or 0.2 percent, to 25,915.
ITC advanced 1.4 percent on reporting a marginal rise in Q2 net profit.
Swiggy gained 1.4 percent despite the company reporting a wider Q2 net loss.
United Spirits surged 4.8 percent as it reported a 36 percent jump in quarterly profit.
Tata Consultancy Services added 1 percent after it partnered with Tata Motors to accelerate the company's sustainability efforts.
Bharat Electronics rose about 1 percent on securing additional orders worth Rs. 732 crore.
Hyundai Motor India was little changed despite reporting a 14 percent year-on-year rise in quarterly profit.
Bandhan Bank plunged more than 5 percent after Q2 profit slumped 88 percent from last year.
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen tiefer -- Märkte in Fernost zum Handelsende uneins
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt hielten sich Anleger zurück. An der Wall Street ging es nach unten. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Donnerstag verschiedene Vorzeichen aus.