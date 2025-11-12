Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität
Diskussion um Roadster-Deal: Tesla-Aktie nach Wortgefecht zwischen Musk und Altman im Blick
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Plus500 Depot
12.11.2025 05:40:50

Sensex, Nifty Extend Gains As IT Stocks Surge

(RTTNews) - Indian shares opened on a buoyant note Wednesday, with IT stocks surging amid positive global cues and on growing optimism over a potential trade deal with the United States.

The benchmark BSE Sensex was up 550 points, or 0.7 percent, at 84,420 in early trade, while the broader NSE Nifty index edged up by 154 points, or 0.6 percent, to 25,849.

Among the top gainers, HCL Technologies, Infosys, Bharti Airtel, Tech Mahindra, TCS, Adani Ports and Eternal were up 1-2 percent.

Tata Steel, Hindustan Aeronautics and IRCTC were moving higher ahead of their earnings results due today.

RVNL shares held steady despite the company reporting a 20 percent year-on-year decline in quarterly net profit.

Tata Power was slightly lower and Grodrej Industries dropped 2.2 percent on posting disappointing Q2 results.

Torrent Power shares fell 2.5 percent despite the company reporting a 50 percent jump in quarterly profit.

Bharat Forge was little changed on fund raising reports.

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 12. November 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. November 2025
06:02 Geflügelpest bringt Veterinärlabore an Belastungsgrenze
06:00 Kanzleramt lädt Pharmabranche zu Gespräch: Engpässe im Fokus
05:59 Studie: 'Aktivrente' bringt moderates Plus für Arbeitsmarkt
05:59 Knall in Brandenburg: Wie es mit der Koalition weitergeht
05:57 Hubertz: Besserverdiener in Sozialwohnungen sollten zuzahlen
05:56 Wehrbeauftragter: Musterung als kostenfreier Fitnesstest
05:55 Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz
05:55 Halbe Million Hitzetote: UN-Aktionsplan soll Städte kühlen