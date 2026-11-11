Senseonics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Senseonics hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Senseonics -0.430 USD je Aktie generiert.

Senseonics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 141.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch