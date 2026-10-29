Sensata Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sensata Technologies gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sensata Technologies -1.120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.00 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sensata Technologies 928.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch