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29.04.2026 03:41:35

Sensata Technologies Holding Plc Bottom Line Advances In Q1

Sensata Technologies
35.57 EUR -0.96%
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(RTTNews) - Sensata Technologies Holding plc (ST) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $87.1 million, or $0.59 per share. This compares with $69.9 million, or $0.47 per share, last year.

Excluding items, Sensata Technologies Holding plc reported adjusted earnings of $125.5 million or $0.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.6% to $934.8 million from $911.3 million last year.

Sensata Technologies Holding plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $87.1 Mln. vs. $69.9 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.47 last year. -Revenue: $934.8 Mln vs. $911.3 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.89 To $ 0.95 Next quarter revenue guidance: $ 950 M To $ 980 M

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Short 13’912.61 13.86 SV5BGU
Short 14’435.58 8.90 S43BWU
SMI-Kurs: 13’159.50 28.04.2026 17:30:00
Long 12’541.27 19.36 SJQBZU
Long 12’272.30 13.93 SQNBFU
Long 11’747.15 8.99 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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