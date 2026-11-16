Senmiao Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Senmiao Technology hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.430 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 61.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch