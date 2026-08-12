Senkon Logistics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Senkon Logistics präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 57.28 JPY gegenüber 11.95 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Senkon Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.95 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch