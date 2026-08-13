Senko: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Senko gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 38.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Senko 29.33 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 248.71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 217.41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch