Senko legte Quartalsergebnis vor

Senko äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 96.46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Senko noch ein Gewinn pro Aktie von 21.66 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219.48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 253.17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch