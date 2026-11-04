Senior Housing Properties Trust Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Senior Housing Properties Trust Registered hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.680 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 367.7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Senior Housing Properties Trust Registered 388.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch