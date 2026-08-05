Senior Housing Properties Trust Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Senior Housing Properties Trust Registered hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Senior Housing Properties Trust Registered ein EPS von -0.380 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 365.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382.7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch