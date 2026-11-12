SenesTech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SenesTech hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SenesTech ein EPS von -0.280 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch