SenesTech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SenesTech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch