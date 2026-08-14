Seneca Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seneca Bancorp gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seneca Bancorp -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.14 Prozent auf 4.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch