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24.11.2026 18:59:42
SENDEN um 19.00 Uhr -- ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
USA bereiten Zollerhöhungen für China und weitere Länder vor - Kreise
Die USA bereiten nach Angaben aus informierten Kreisen Zollerhöhungen für China und Dutzende weitere Länder vor. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump argumentiert, diese Staaten würden US-Unternehmen schaden, indem sie ihre eigene heimische Industrieproduktion unterstützen, sagten Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Es wird erwartet, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer bereits in dieser Woche die Ergebnisse einer monatelangen Zolluntersuchung zu den Industriesubventionen Chinas, der Europäischen Union und 14 weiterer Nationen vorstellt, sagten die Personen. Sie gaben jedoch zu bedenken, dass sich der Zeitplan noch ändern könne.
US-Verbrauchervertrauen kehrt im November mit Wucht zurück - Conference Board
Das US-Verbrauchervertrauen ist im November wieder auf ein Niveau gestiegen, das zuletzt Anfang 2025 verzeichnet worden war. Dies geht aus einer monatlichen Umfrage des Conference Board hervor. Die Forschungsgruppe teilte mit, ihr Index des Verbrauchervertrauens sei in diesem Monat von 91,9 im Oktober auf 103,3 geklettert. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten lediglich einen weitaus geringeren Anstieg auf 92,2 erwartet. Der Oktober-Wert wurde leicht nach oben korrigiert.
Mexikos Inflation zieht Mitte November an, Kernrate verlangsamt sich
Die Inflation in Mexiko hat in der ersten Novemberhälfte angesichts höherer Energie- und Frischkostpreise an Tempo gewonnen. Dagegen hat sich die Kerninflation dank einer jährlichen Einkaufsrabattaktion abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex legte in den ersten beiden Wochen des Monats um 0,54 Prozent zu. Damit stieg die Zwölfmonats-Inflationsrate von 3,88 Prozent in der zweiten Oktoberhälfte auf 3,96 Prozent, wie das nationale Statistikinstitut Inegi am Dienstag mitteilte.
US-Hauspreise legen im September stabil zu
Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im September weiter stetig fortgesetzt, abermals angeführt von Metropolen wie Chicago und New York. Der S&P Cotality Case-Shiller National Home Price Index, der die Hauspreise im gesamten Bundesgebiet erfasst, stieg in den zwölf Monaten bis September um 2,1 Prozent. Dies entspricht exakt der Wachstumsrate des Vormonats August.
Bank of Canada: Gouverneur Macklem erwartet anhaltende Inflation
Die Inflation in Kanada zieht angesichts des jüngsten Rückgangs der Energiekosten möglicherweise nicht so stark an wie von der Bank of Canada erwartet. Dies erklärte der oberste Notenbanker des Landes am Dienstag. Gouverneur Tiff Macklem betonte jedoch, dass Umfrageergebnisse unter Unternehmern sowie historische Erfahrungswerte auf eine zweite Runde von Preissteigerungen infolge des Nahostkonflikts hindeuteten. Dieser Zweitrundeneffekt des Energieschocks "wird zur Hartnäckigkeit der Inflation beitragen", sagte der Gouverneur laut Redetext bei einer Veranstaltung in Toronto.
+++ Konjunkturdaten +++
*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Nov +10,3% gg Vorjahr
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DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)
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