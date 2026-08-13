Senco Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Senco Gold hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 6.17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Senco Gold 6.39 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Senco Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67.34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 18.26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch