Semtech gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Semtech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 267.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch