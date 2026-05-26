Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’542 0.3%  SPI 19’097 0.2%  Dow 50’462 -0.2%  DAX 25’185 -0.8%  Euro 0.9140 0.0%  EStoxx50 6’064 -1.2%  Gold 4’508 -1.4%  Bitcoin 59’616 -1.5%  Dollar 0.7859 0.0%  Öl 99.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Sika41879292NVIDIA994529ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Pharmariese schluckt drei Impfstoffentwickler
Endet die Rally der Quanten-Aktien jetzt? Insider-Verkauf bei D-Wave Quantum lässt aufhorchen
Weltraum-Aktien im Höhenflug: SpaceX-IPO-Fantasie treibt Redwire, MDA, Rocket Lab & Co. an
Suche...
eToro entdecken

Semtech Aktie 969640 / US8168501018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.05.2026 23:54:38

Semtech Corp Reveals Advance In Q1 Profit

Semtech
129.14 CHF 4.87%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Semtech Corp (SMTC) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $26.6 million, or $0.27 per share. This compares with $19.3 million, or $0.22 per share, last year.

Excluding items, Semtech Corp reported adjusted earnings of $49.4 million or $0.51 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.9% to $291.0 million from $251.1 million last year.

Semtech Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $26.6 Mln. vs. $19.3 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.22 last year. -Revenue: $291.0 Mln vs. $251.1 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.61 To $ 0.63 Next quarter revenue guidance: $ 328 M To $ 333 M

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!