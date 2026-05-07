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07.05.2026 14:01:03

Sempra Energy Announces Rise In Q1 Profit

Sempra Energy
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(RTTNews) - Sempra Energy (SRE) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $1.037 billion, or $1.58 per share. This compares with $906 million, or $1.39 per share, last year.

Excluding items, Sempra Energy reported adjusted earnings of $991 million or $1.51 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.9% to $3.655 billion from $3.802 billion last year.

Sempra Energy earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.037 Bln. vs. $906 Mln. last year. -EPS: $1.58 vs. $1.39 last year. -Revenue: $3.655 Bln vs. $3.802 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.80 To $ 5.30

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’795.43 19.83 SJJBGU
Short 14’090.74 13.84 SB5BKU
Short 14’609.67 8.98 SY9BBU
SMI-Kurs: 13’256.38 07.05.2026 14:04:41
Long 12’722.82 19.83 SRWB1U
Long 12’422.77 13.62 SN8B6U
Long 11’907.01 8.95 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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