SEMPIO hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 401.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1813.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 110.23 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108.69 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch