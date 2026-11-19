SEMPIO FOODS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 297.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2735.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 110.37 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 108.76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch