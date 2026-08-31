Semperit Aktie 413561 / AT0000785555
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31.08.2026 18:00:38
Semperit-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Semperit-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst empfiehlt die Semperit-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Semperit mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Semperit auf 16,95 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Erste Group Bank
|17,80 EUR
|5,01
|20.08.2026
|Baader Bank
|20,00 EUR
|17,99
|17.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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