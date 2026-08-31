Semperit-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Semperit-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die Semperit-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Semperit mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Semperit auf 16,95 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Erste Group Bank 17,80 EUR 5,01 20.08.2026 Baader Bank 20,00 EUR 17,99 17.08.2026

Redaktion finanzen.ch