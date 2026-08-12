Semnur Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Semnur Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Semnur Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0.140 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch