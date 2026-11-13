SEMITEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SEMITEC hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 71.02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58.91 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SEMITEC 7.50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch