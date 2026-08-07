Semirara Mining and Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Semirara Mining and Power lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Semirara Mining and Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.12 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.960 PHP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 18.59 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.82 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch