Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A 3.20 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch