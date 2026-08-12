Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 2.60 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.76 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch