Semba Tohka Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Semba Tohka Industries hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8.85 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.10 Milliarden JPY – ein Plus von 6.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Semba Tohka Industries 4.79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch