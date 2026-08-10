Semba Tohka Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Semba Tohka Industries hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 18.18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.60 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5.15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch