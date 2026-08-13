SEMBA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEMBA hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 13.37 JPY. Im letzten Jahr hatte SEMBA einen Gewinn von 35.87 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat SEMBA mit einem Umsatz von insgesamt 7.63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch