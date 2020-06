Semaine québécoise des personnes handicapées - Le nouveau Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale récompensé pour le caractère inclusif de son architecture

MONTRÉAL, le 5 juin 2020 /CNW Telbec/ - Alors que se termine dimanche la Semaine québécoise des personnes handicapées, l'Ordre des architectes du Québec (OAQ) souhaite réitérer l'importance de créer des environnements bâtis de qualité́ permettant à tous, sans égard aux limitations qu'ils ou elles présentent - que ce soit de nature sensorielle, cognitive, ou sur le plan de la mobilité - d'occuper et de profiter de l'espace de la même manière.

« L'accessibilité universelle doit devenir un réflexe naturel dans tout projet d'aménagement. Nous avons un devoir collectif d'imaginer et de créer des environnements réellement inclusifs, adaptés à une diversité d'usagers. Nous devons faire preuve d'audace en matière d'accessibilité : y répondre ne doit plus être vu comme un exploit mais bien comme une nécessité », a souligné le Président de l'Ordre des architectes du Québec, Pierre Corriveau.

Accessibilité : le Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale récompensé

Le Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale s'est vu décerner la mention Accessibilité universelle hier lors du Gala des Prix d'excellence en architecture. Réalisé par les firmes Provencher_Roy et GLCRM Architectes en consortium, le Pavillon a été applaudi par le jury, qui a souligné un projet développé en parfait accord avec l'esprit démocratique qui le sous-tend. Au lieu de réserver une entrée distincte aux visiteurs à mobilité réduite, les architectes ont conçu une large rampe dont la spirale structure le pavillon, permettant à tous de circuler en empruntant le même parcours fluide, sans obstacle ni encombrement. Les choix architecturaux signalent sans équivoque l'appartenance pleine et entière des personnes à mobilité réduite à notre société.

« L'Assemblée nationale reçoit avec enthousiasme cette mention Accessibilité universelle de l'Ordre des architectes du Québec pour son nouveau pavillon d'accueil. Cette reconnaissance est d'autant plus significative en cette Semaine québécoise des personnes handicapées. Elle donne, de plus, une impulsion supplémentaire à notre institution dans la poursuite de ses efforts dans l'inclusion de toutes et de tous. L'hôtel du Parlement, achevé en 1886, est la première institution du Québec, la maison citoyenne qui doit être à l'image de la société qui la compose : ouverte, vivante, expressive et emblématique », a mentionné le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis.

