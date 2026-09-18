Selvita vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Selvita hat am 17.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.60 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Selvita -1.500 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 12.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch